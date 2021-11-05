Кавани может заменить травмированного Агуэро в «Барселоне»
«Барселона» хочет приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщает Diaro AS.
«Кавани — цель, которую «Барселона» поставила перед собой, чтобы заменить длительное отсутствие Агуэро», — написано в Twitter.
По информации источника, каталонский клуб нацелился на 34-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, чтобы усилить состав в отсутствие Серхио Агуэро. Футболист выбыл как минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.
Контракт уругвайского футболиста с «МЮ» рассчитан до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает Кавани в 6 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 нападающий сыграл 8 матчей и забил 1 гол.
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