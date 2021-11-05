Хави в ближайшие часы попрощается с футболистами «Аль-Садда» и вылетит в Барселону
Главный тренер «Аль-Садда» Хави в ближайшие часы попрощается с футболистами и персоналом клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сразу после этого 41-летний испанец отправится в Испанию, чтобы начать работу главным тренером «Барселоны». Сообщается, что официально о назначении Хави также будет объявлено в ближайшие часы.
Xavi is currently planning for his final meeting with Al-Sadd players and staff in the next hours, then he'll prepare his stuff and leave to Spain once the agreement between Bar?a and Al-Sadd will be officially completed. ??? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021
...matter of time to see Xavi back to Barcelona. pic.twitter.com/dkA1YDHNOA
Ранее сообщалось, что «Барселона» выплатит «Аль-Садду» 5 миллионов евро в случае, если Хави не договорится о бесплатном уходе из катарского клуба.
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