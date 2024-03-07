Представитель Захаряна сообщил, что футболист приступит к тренировкам в общей группе в ближайшее время

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, в комментарии для «СЭ» высказался о состоянии футболиста.

В среду, 6 марта, 20-летний россиянин пропустил тренировку испанской команды из-за повреждения.

«Арсен восстанавливается и в ближайшее время должен приступить к занятиям в общей группе. Угрозы вызову в сборную нет? Давайте дождемся окончательного списка от главного тренера сборной России», — сказал Голубин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым.

Ранее из-за травмы Захарян пропустил ответный матч против «ПСЖ» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Иманоля Альгуасиля потерпела второе поражение (первый матч — 0:2) и покинула турнир.

В сезоне-2023/24 Захарян принял участие в 30 матчах, записав на свой счет 1 результативную передачу.