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Фабрицио Романо: Араухо и «Барселона» продлили контракт до 2031 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Барселона» заключила новый контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, теперь соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до 2031 года.

Ранее СМИ сообщали, что уругваец близок к переходу в «Ювентус». Он пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы, проведя за «Барселону» всего 3 матча.

Араухо выступает за каталонцев с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Источник: Х
ФК Барселона
Рональд Араухо
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 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 20 9 6 5 38-31 33
6
 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
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 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
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 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
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 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
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