Фабрицио Романо: Араухо и «Барселона» продлили контракт до 2031 года
«Барселона» заключила новый контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, теперь соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до 2031 года.
Ранее СМИ сообщали, что уругваец близок к переходу в «Ювентус». Он пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы, проведя за «Барселону» всего 3 матча.
Араухо выступает за каталонцев с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Источник: Х
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|
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|
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|4
|10
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16
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|8
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|
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|24.01
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Лас-Пальмас – Осасуна
|- : -
|25.01
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|
Мальорка – Бетис
|- : -
|25.01
|18:15
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|25.01
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|- : -
|25.01
|23:00
|
Вальядолид – Реал
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|26.01
|16:00
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Р. Вальекано – Жирона
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|26.01
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|
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Барселона
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