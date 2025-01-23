Фабрицио Романо: Араухо и «Барселона» продлили контракт до 2031 года

«Барселона» заключила новый контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, теперь соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до 2031 года.

Ранее СМИ сообщали, что уругваец близок к переходу в «Ювентус». Он пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы, проведя за «Барселону» всего 3 матча.

Араухо выступает за каталонцев с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.