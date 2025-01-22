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Чернышов: «Не приемлю разговоры, что Захарян зря уехал»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Чернышов высказался о травме российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и пропуске им первой половины сезона-2024/25.

«Не приемлю разговоры, что Захарян зря уехал. Футболист сделал следующий шаг для развития карьеры. Уехал в более сильный чемпионат. Неправильно говорить, что Захарян потерял полтора года в Испании. Травмы могли случиться и в «Динамо». Тогда бы сказали, что он зря не уехал. Уверен, через время Арсен начнёт играть, и разговоры сойдут на нет», — цитирует Чернышова Legalbet.ru.

21-летний полузащитник пропустил первую половину нынешнего сезона из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. 21 января пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что Захарян не примет участие в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы против «Лацио».

Источник: Legalbet.ru
Андрей Чернышов
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 20 9 6 5 38-31 33
6
 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
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 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
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