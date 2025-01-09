Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:42

La Repubblica: защитник «Барселоны» Араухо переходит в «Ювентус»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо в ближайшее время подпишет контракт с «Ювентусом», сообщает La Repubblica.

По данным источника, туринцы арендуют 25-летнего уругвайца. Игрок прибудет на медосмотр в Италию на следующей неделе. Защитник восстановился после повреждения, из-за которого пропустил около полугода.

Контракт Араухо с «Барселоной» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Ювентус
Рональд Араухо
Читайте также
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

L`Equipe: «ПСЖ» и «МЮ» пытаются оформить переход Кварацхелии

Record: «Бавария» хочет подписать Дьекереша летом

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости