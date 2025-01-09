La Repubblica: защитник «Барселоны» Араухо переходит в «Ювентус»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо в ближайшее время подпишет контракт с «Ювентусом», сообщает La Repubblica.

По данным источника, туринцы арендуют 25-летнего уругвайца. Игрок прибудет на медосмотр в Италию на следующей неделе. Защитник восстановился после повреждения, из-за которого пропустил около полугода.

Контракт Араухо с «Барселоной» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 миллионов евро.