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Сегодня, 14:27

«Реал» назван самым высокодоходным клубом в сезоне-2023/24

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная консалтинговая компания Delaitte опубликовала список клубов с самыми высокими доходами в сезоне-2023/24.

Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал». «Сливочные» стали первым клубом в истории, чей доход за сезон превысил 1 миллиард евро и составил 1,046 миллиарда.

Также в тройку самых высокодоходных клубов вошли «Манчестер Сити» (838 миллионов евро) и «ПСЖ» (806).

6 клубов АПЛ вошли в топ-10 списка. Помимо «Манчестер Сити», в десятку попали «Манчестер Юнайтед» (4-е место, 771), «Арсенал» (7-е, 717), «Ливерпуль» (8-е, 715), «Тоттенхэм» (9-е, 615) и «Челси» (10-е, 546).

Кроме того, пятой в рейтинге стала «Бавария» (765), а шестой — «Барселона» (760).

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Неделя

Фабрицио Романо: Араухо и «Барселона» продлили контракт до 2031 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 20 9 6 5 38-31 33
6
 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 20 6 4 10 25-33 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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24.01 23:00
Лас-Пальмас – Осасуна
 - : -
25.01 16:00
Мальорка – Бетис
 - : -
25.01 18:15
Атлетико – Вильярреал
 - : -
25.01 20:30
Севилья – Эспаньол
 - : -
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
 - : -
26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
26.01 18:15
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
26.01 20:30
Атлетик – Леганес
 - : -
26.01 23:00
Барселона – Валенсия
 - : -
27.01 23:00
Алавес – Сельта
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 15 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 17 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 18 1 6
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