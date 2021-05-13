«Бетис» потерял очки в матче с «Эйбаром»
«Эйбар» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании. На гол Андреса Гуардадо хозяева ответили точным ударом Серхи Энрика.
«Бетис» набрал 55 очков и занимает шестое место. У «Эйбара» 30 очков и 20я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
36-й тур
«Эйбар» — «Бетис» — 1:1 (0:1)
Голы: Гуардадо, 4 (0:1). Серхио Энрич, 83 (1:1).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Муто, 79), Корреа, Арбилья, Оливейра, Диоп (Ресио, 46), Экспосито, Атиенса, Кике Гарсия, Серхио Энрич (Педро Леон, 90+3), Хиль (К.Родригес, 72).
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Бартра, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо, Н.Фекир (Каналес, 79), Г.Родригес, Тельо (Родри, 72), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 72), Лайнес (Руибаль, 65).
Предупреждения: Диоп, 34. Оливейра, 38. Корреа, 52. Эмерсон, 65.
Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).
13 мая. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
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