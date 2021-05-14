«Реал» разгромил «Гранаду» и обошел «Барселону» в таблице

«Реал» в гостях победил «Гранаду» (4:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голами отметились Лука Модрич, Родригу, Альваро Одриосола и Карим Бензема. У хозяев единственный мяч забил Хорхе Молина.

«Реал» набрал 78 очков и поднялся на второе место, опередив «Барселону». «Сливочные» отстают от лидера таблицы «Атлетико» на два очка. У «Гранады» 45 очков и 10-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Гранада» — «Реал» — 1:4 (0:2)

Голы: Модрич, 17 (0:1). Родригу, 45+1 (0:2). Хорхе Молина, 71 (1:2). Одриосола, 75 (1:3). Бензема, 76 (1:4).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Кини, Дуарте, Х.Санчес (Перес, 81), Гоналон, Вико (Суарес, 54), Брайс (Марин, 67), Хорхе Молина, Мачис (Соро, 54), Пуэртас (Кина, 67).

«Реал»: Куртуа, Начо, Гутьеррес, Эдер Милитау, Модрич, Каземиру, Вальверде (Иско, 62), Бензема (Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 62), Родригу (Асенсио, 62), Парк (Одриосола, 46).

Предупреждения: Эдер Милитау, 38. Хорхе Молина, 41. Модрич, 49. Брайс, 53. Начо, 63. Кина, 72.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

13 мая. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».