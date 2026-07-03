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3 июля, 02:30

Агент Пасторе — о возможном переходе Энцо Фернандеса в «Реал»: «Кому не нравится Мадрид?»

Павел Лопатко

Агент Энцо Фернандеса Хавьер Пасторе подтвердил, что полузащитник рассматривает варианты ухода из «Челси» летом 2026 года.

29 мая ESPN сообщил, что синие потребуют около 140 миллионов евро, если 25-летний аргентинец попытается форсировать свой уход из клуба.

При этом в «Челси» ожидают, что он явится на предсезонные сборы в обычном порядке после отпуска по окончании выступления Аргентины на чемпионате мира-2026.

Однако Пасторе поставил под сомнение будущее Фернандеса, когда в интервью испанскому изданию Marca его спросили, видит ли он игрока в «Реале».

«Сегодня игрок спокойно думает о сборной, он играет на чемпионате мира, он очень близок к выходу в 1/8 финала. Он думает только об этом, а мы рассматриваем возможности покинуть «Челси», но ничего твердого или подтвержденного в каком-либо клубе нет.

У него там много друзей, и он очень близок с Хулианом Альваресом, и в конце концов, когда у них есть возможность провести время вместе, они всегда вместе.

И я тоже живу в Мадриде. Каждый раз, когда он приезжал, он приезжал повидаться со мной и решить рабочие вопросы, но, кроме этого, кому не нравится Мадрид? Я никогда даже не играл в Мадриде. Я даже живу там», — сказал агент.

Контракт Фернандеса с «Челси» рассчитан до 2032 года. По данным источников, синие не хотят расставаться с игроком, который забил 19 голов и отдал 17 голевых передач в 117 матчах Премьер-лиги с момента перехода из «Бенфики» за 125 миллионов евро в феврале 2023 года.

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ФК Реал
ФК Челси
Энцо Фернандес
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