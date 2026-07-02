Экс-хавбек сборной Испании Касорла завершил карьеру
Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании полузащитник Санти Касорла завершил спортивную карьеру.
«Моя история началась не на большом стадионе, она началась в Фонсьельо с ребенка, который просто хотел играть в футбол. Шаг за шагом я проходил свой путь, у меня были великие моменты, были и тяжелые, которых я не ожидал. Но я никогда не останавливался. И в конце я вернулся туда, где все началось, потому что есть истории, которые не заканчиваются, они живут вечно», — написал 41-летний Касорла в соцсети.
С 2023 года он выступал за «Овьедо», испанец является воспитанником клуба и ранее выступал за него с 1996 по 2003 год.
Также он играл «Вильярреала» и «Малаги», «Арсенала» и катарского «Аль-Садда». В составе «канониров» он по три раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В составе сборной Испании Касорла стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. В 2007 году он был признан футболистом года в Испании.
На клубном уровне Касорла провел 774 игры, забил 144 мяча и сделал 156 голевых передач. За сборную Испании на его счету 81 матч, 15 голов и 11 результативных пасов.
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3
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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6
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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13
|Севилья
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
|Малага
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|Алавес – Хетафе
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|Атлетико – Малага
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|Сельта – Осасуна
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|Депортиво – Эльче
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|Эспаньол – Леванте
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|Расинг – Вильярреал
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|Реал – Р. Сосьедад
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