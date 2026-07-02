Экс-хавбек сборной Испании Касорла завершил карьеру

Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании полузащитник Санти Касорла завершил спортивную карьеру.

«Моя история началась не на большом стадионе, она началась в Фонсьельо с ребенка, который просто хотел играть в футбол. Шаг за шагом я проходил свой путь, у меня были великие моменты, были и тяжелые, которых я не ожидал. Но я никогда не останавливался. И в конце я вернулся туда, где все началось, потому что есть истории, которые не заканчиваются, они живут вечно», — написал 41-летний Касорла в соцсети.

С 2023 года он выступал за «Овьедо», испанец является воспитанником клуба и ранее выступал за него с 1996 по 2003 год.

Также он играл «Вильярреала» и «Малаги», «Арсенала» и катарского «Аль-Садда». В составе «канониров» он по три раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В составе сборной Испании Касорла стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. В 2007 году он был признан футболистом года в Испании.

На клубном уровне Касорла провел 774 игры, забил 144 мяча и сделал 156 голевых передач. За сборную Испании на его счету 81 матч, 15 голов и 11 результативных пасов.