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Источник: Моуринью намерен предоставить Тчуамени стабильное место в стартовом составе «Реала»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени продолжит выступать за мадридский клуб, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, к 26-летнему французу проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», однако мадридский клуб не намерен расставаться с игроком. Отмечается, что главный тренер команды Жозе Моуринью рассчитывает на Тчуамени и готов предоставить ему стабильное место в стартовом составе в следующем сезоне.

Кроме того, ранее «Реал» изучал варианты усиления центра поля, в том числе кандидатуры Энцо Фернандеса и Родри, однако эти трансферы не состоялись.

В сезоне-2025/26 на счету хавбека 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридцами рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тчуамени в 70 миллионов евро.

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Орельен Тчуамени
Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
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