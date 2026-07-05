Источник: Моуринью намерен предоставить Тчуамени стабильное место в стартовом составе «Реала»
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени продолжит выступать за мадридский клуб, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, к 26-летнему французу проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», однако мадридский клуб не намерен расставаться с игроком. Отмечается, что главный тренер команды Жозе Моуринью рассчитывает на Тчуамени и готов предоставить ему стабильное место в стартовом составе в следующем сезоне.
Кроме того, ранее «Реал» изучал варианты усиления центра поля, в том числе кандидатуры Энцо Фернандеса и Родри, однако эти трансферы не состоялись.
В сезоне-2025/26 на счету хавбека 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридцами рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тчуамени в 70 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|00:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
|00:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
|00:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -