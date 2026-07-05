Источник: Моуринью намерен предоставить Тчуамени стабильное место в стартовом составе «Реала»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени продолжит выступать за мадридский клуб, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, к 26-летнему французу проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», однако мадридский клуб не намерен расставаться с игроком. Отмечается, что главный тренер команды Жозе Моуринью рассчитывает на Тчуамени и готов предоставить ему стабильное место в стартовом составе в следующем сезоне.

Кроме того, ранее «Реал» изучал варианты усиления центра поля, в том числе кандидатуры Энцо Фернандеса и Родри, однако эти трансферы не состоялись.

В сезоне-2025/26 на счету хавбека 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридцами рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тчуамени в 70 миллионов евро.