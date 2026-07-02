«Атлетико» рассматривает Гринвуда на замену Альваресу

«Атлетико» рассматривает вариант с переходом нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда, сообщает Sport.es.

По информации источника, 24-летний англичанин может стать заменой форварду Хулиану Альваресу, который ранее заявил о желании сменить клуб. Главный тренер мадридцев Диего Симеоне считает Гринвуда подходящим вариантом на роль завершителя атак.

В прошедшем сезоне-2025/26 провел 45 матчей во всех турнирах, 26 голов и 11 результативных передач.

Гринвуд ранее уже выступал в чемпионате Испании. В сезоне-2023/24 он играл за «Хетафе». В Ла Лиге англичанин провел 33 матча, забил 8 голов и отдал 6 передач.