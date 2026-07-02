Испанские судьи начнут давать комментарии после матчей

Как сообщают испанские СМИ, в новом сезоне судьи станут давать комментарии до и после матчей чемпионата страны.

Это согласовано союзом арбитров, федерацией и профессиональной лигой. В ответ на расширение круга обязанностей обещано увеличение сумм финансовых вознаграждений.

Точный протокол работы рефери пока не объявлен — неизвестно, что и на какие темы они смогут говорить. Предполагается, что они будут общаться с журналистами, представляющими телевещателей.