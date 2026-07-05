Парагвай — Франция: судья не удалил Касереса

На 77-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция (0:1) судья Ильгиз Танташев ошибочно не удалил Хуана Хосе Касереса за агрессивное поведение в отношении Килиана Мбаппе. Видеоассистенты Хуан Лара, Марко Ди Белло и Джо Диккерсон в действия арбитра не вмешались.

В том эпизоде парагвайский защитник сначала умело подставился под фол соперника, а затем, упав на газон, отмахнулся ногой и умышленно ударил француза в область голени.

Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Мбаппе, назначил штрафной удар и никак не наказал Касереса.

Рефери из Узбекистана в целом слабо управлял матчем, не применяя дисциплинарные санкции, в результате чего футболисты играли грязно, но не несли никакой ответственности. Нередко на поле возникали конфликты, а завершилась встреча массовой конфронтацией. В первом тайме ошибочно не был удален за агрессию Матиас Галарса.

Издание L'Equipe оценило работу судьи единицей по 10-балльной системе.