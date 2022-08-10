У «Реала» нет информации о планах по проведению чемпионата мира. Даты не выбраны из-за загруженного календаря
У «Реала» нет информации о планах по проведению клубного чемпионата мира 2022 года, сообщает AS.
По информации источника, из-за того что даты проведения турнира не определены, у мадридского клуба возникли проблемы при планировании сезона.
Отмечается, что организационные сложности связаны с загруженным календарем сезона-2022/23.
Тренеру «Реала» по физподготовке Антонио Пинтусу нужно заранее знать, когда команда отправится в Китай, где, как планируется, пройдет клубный чемпионат мира. Необходимо правильно подойти к распределению нагрузки на игроков в нынешнем сезоне, так как большая часть игроков мадридского клуба выступит на чемпионате мира 2022 года, а в январе 2023 года клуб отправится в Саудовскую Аравию на розыгрыш Суперкубка Испании.
В мадридском клубе думают, что клубный чемпионат мира состоится в феврале, как и в предыдущие два сезона. Но проблема также заключается в том, что победитель Лиги чемпионов Азии станет известен лишь в конце февраля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -