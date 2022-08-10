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Сегодня, 15:23

У «Реала» нет информации о планах по проведению чемпионата мира. Даты не выбраны из-за загруженного календаря

У «Реала» нет информации о планах по проведению чемпионата мира 2022 года
Карен Саркисян
Корреспондент
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У «Реала» нет информации о планах по проведению клубного чемпионата мира 2022 года, сообщает AS.

По информации источника, из-за того что даты проведения турнира не определены, у мадридского клуба возникли проблемы при планировании сезона.

Отмечается, что организационные сложности связаны с загруженным календарем сезона-2022/23.

Тренеру «Реала» по физподготовке Антонио Пинтусу нужно заранее знать, когда команда отправится в Китай, где, как планируется, пройдет клубный чемпионат мира. Необходимо правильно подойти к распределению нагрузки на игроков в нынешнем сезоне, так как большая часть игроков мадридского клуба выступит на чемпионате мира 2022 года, а в январе 2023 года клуб отправится в Саудовскую Аравию на розыгрыш Суперкубка Испании.

В мадридском клубе думают, что клубный чемпионат мира состоится в феврале, как и в предыдущие два сезона. Но проблема также заключается в том, что победитель Лиги чемпионов Азии станет известен лишь в конце февраля.

Источник: https://as.com/futbol/primera/el-mundial-de-clubes-en-una-nebulosa-n/
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