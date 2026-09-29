Сафонов: «Матч против Ирана прошел под контролем России»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал победу над сборной Ирана в BetBoom товарищеском матче (2:0).

«Матч прошел под нашим контролем: забили два быстрых гола, а дальше спокойно контролировали мяч. Для меня было важно сыграть на ноль, тем более при почти полных трибунах!

Большое удовольствие играть, когда болельщики гонят вперед. Спасибо за поддержку, Казань!» — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

В октябре сборная России проведет два матча — с Намибией (3 октября) в Екатеринбурге и с Нигерией (6 октября) в Нижнем Новгороде.

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