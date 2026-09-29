Игрок сборной России Круговой о матче с Ираном: «Азмуна сдержали, победили, болельщиков порадовали»
Футболист сборной России Данил Круговой поделился впечатлениями от BETBOOM товарищеского матча со сборной Ирана (2:0).
Игра состоялась в Казани 29 сентября. Оба гола за сборную России забил Александр Головин, который вышел на поле с капитанской повязкой.
«Азмуна сдержали, победили, болельщиков порадовали, все прошло неплохо», — написал Круговой в соцсетях.
3 октября сборная России сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6 октября проведет матч со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде.
Источник: Соцсети Данила Кругового
Новости