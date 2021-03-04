«Российский футбол в основном разочаровывает. Не уверен, что сборной удастся повторить подвиг ЧМ-2018 на Евро-2020»

Итальянский комментатор — о российских стадионах, работе на холоде, Лобановском и Аршавине.

55-летний телекомментатор Массимо Марианелла — рекордсмен современной Италии по числу футбольных репортажей: их у него более трех тысяч. Сегодня он трудится в системе Sky Sport Italia, где в основном комментирует матчи еврокубков и любимой английской премьер-лиги.

В насыщенной событиями карьере Марианелле довелось неоднократно комментировать матчи с участием советских и российских команд, так что есть ему есть что рассказать про наш футбол.

«Петровский» и «Лужники»

— Так получилось, что мы говорим в день, когда скончался один из самых уважаемых и любимых в России футбольных комментаторов — Юрий Розанов. Вы лично знакомы с кем-нибудь из российских коллег?

— Мне неоднократно доводилось работать на матчах в России, я с большой симпатией отношусь к вашей стране. И обожаю ваши стадионы, особенно старые — те, которые дышат историей. К сожалению, лично не знаком с коллегами из России. Могу только искренне сожалеть о кончине вашего уважаемого комментатора: в таких печальных случаях остается только передать соболезнования родным ушедшего от нас человека. Пусть земля будет пухом моему коллеге...

— Вы говорите про любовь к нашим старым стадионам. Приведите какой-нибудь пример.

— Стадион «Петровский» в Петербурге! Если не ошибаюсь, довелось там работать дважды. Мне очень нравился весь антураж: стадион пропитан историей прекрасного города. Меня завораживает расположение арены, подход к нему через мостик. А на внутренней территории есть какая-то особая аура! У него есть душа, понимаете? Старые стадионы тем и отличаются от современных, что каждый из них уникален по-своему, тогда как все современные более или менее похожи друг на друга.

— На новом стадионе «Зенита» вы еще не были?

— Нет. Хотел именно там записать в свое время интервью с Роберто Манчини, когда тот тренировал «Зенит», но что-то не сложилось. Надеюсь, рано или поздно попасть на новый стадион в Петербурге, потому что мне о нем рассказывали в восторженных тонах. Но мой любимый «Петровский» все равно навсегда останется в сердце! Я рад, что во время Евро-2020 там будут тренироваться соперники сборной России.

— Какие еще стадионы в России вам запомнились?

— В Казани я был настолько поражен красотами города, которые открывались с моего рабочего места, что в какой-то момент чуть не отвлекся от матча. И центр Казани мне очень нравится! А когда мне надо было работать на финальном матче Лиги чемпионов в Москве, я специально прилетел туда за два дня до игры. Я тогда со всех сторон без спешки обошел «Лужники»: хотел прочувствовать атмосферу легендарного стадиона и его окрестностей. Ну а на «Локомотиве» я обожаю паровоз, который встречает болельщиков. У меня и фотография на его фоне есть!

— Какие-нибудь забавные случаи на наших стадионах с вами происходили?

— В «Лужниках» на финале Лиги чемпионов в 2008 году у меня возникли проблемы со звуком. В перерыве ко мне подошел ваш техник. Он говорил со мной на русском, а я ему отвечал на английском, и это было прекрасно! В итоге мы поняли друг друга на уровне подсознания. В какой-то момент техник нажал волшебную кнопку, и у меня исчезли проблемы со звуком. Меня никто не знает в России, но хочу верить в то, что ко мне у вас почему-то относятся с симпатией. Я много раз видел это в московском метро, когда задавал какие-то вопросы. Даже если собеседники меня не понимали, все равно пытались всегда как-то помочь. Как тогда в «Лужниках»!

— Вам приходилось комментировать в России в холодную погоду?

— Да, и как раз был забавный случай. Кажется, тогда ЦСКА играл с кем-то из наших клубов при температуре ниже 10 градусов мороза. Накануне матча у нас состоялось совещание. Представители УЕФА рассказали, что из тринадцати рабочих мест двенадцать будут в тепле, а одно-единственное — на холоде. Каким-то образом оно досталось бельгийскому телевидению. Но тут я поднял руку и попросил отдать его нам: меня не пугает холод, мне нужна энергетика стадиона, который дышит футболом! Тот матч я комментировал с нашим знаменитым Беппе Бергоми — чемпионом мира-1982 и легендой «Интера». Если я отношусь к холоду спокойно, то он весьма мерзлив. И когда Бергоми узнал, что нам предстоит в такую погоду комментировать матч на открытом воздухе, то стал возмущаться: неужели нельзя было добыть место в теплой кабинке?! Мне пришлось изворачиваться и кивать на коварных организаторов. (Смеется.) В итоге Беппе комментировал укутанным с ног до головы, а я даже закатал рукава.

Лобановский и финал Олимпиады-1988

— Вы видели живьем немало матчей с участием советских и российских команд. Какие запомнились вам больше всего?

— Одним из самых ярких во всей моей карьере в целом стал матч в Штутгарте на Евро-1988. Тогда сборная СССР обыграла Италию со счетом 2:0. Понятно, что было сильное огорчение от поражения наших ребят, но та сборная Валерия Лобановского вызывала восхищение, какие же там были игроки! Начиная с моего любимого голкипера Дасаева и заканчивая теми самыми Протасовым с Литовченко, которые забили голы. Между прочим, та Италия была очень хорошей командой с классными исполнителями. Недаром же всего два года спустя наша она остановилась в полушаге от финального матча домашнего чемпионата мира. Тот матч в Штутгарте был еще к тому же одним из первых в моей карьере, и он не мог не запомниться! А в моей памяти навсегда остался великий Валерий Лобановский — неповторимая и мистическая фигура в истории европейского футбола. Преклоняюсь перед этим тренером до сих пор!

— Финальный матч Евро-1988 СССР — Голландия тоже комментировали на всю Италию именно вы?

— Нет, не я. Но я был на стадионе и брал интервью после матча. Какой гол забил тогда ван Бастен Дасаеву, это же с ума можно сойти! Это один из самых красивых и важных голов, которые я видел живьем. Думаю, что Дасаев просто не ожидал, что с той точки можно так пробить. Гол велик не только своей красотой, но и тем, что суперфорвард забил его супервратарю! А я, кстати, в том же 1988 году комментировал другой финальный матч с участием сборной СССР.

— Вы и в Сеул успели в 1988 году слетать?!

— К сожалению, не получилось. Финал Олимпиады-88 СССР — Бразилия я комментировал «под картинку». Первый гол у вас тогда забил Добровольский, а в той сборной еще восхищал Михайличенко. Насколько я помню, накануне турнира сборную СССР не считали фаворитом, но вы победили в итоге по праву. А ведь в той сборной Бразилии играли сразу несколько будущих чемпионов мира.

Аршавин и Семак

— Кто из советских и российских игроков запомнился вам больше всего за эти тридцать с небольшим лет?

— Если говорить о сборной СССР, так берите целиком весь состав сборной на Евро-1988 и не прогадаете! Если же мы говорим о героях уже XXI века, то тут у меня один кумир — это Андрей Аршавин! По таланту я бы поставил его в один ряд с Андреем Шевченко. Уверен, что Аршавин по каким-то причинам не до конца реализовал свой огромный потенциал. Я им восхищался, сколько же матчей лондонского «Арсенала» с его участием мне довелось прокомментировать! Да, и тот исторический матч, в котором Аршавин забил четыре гола на «Энфилде», я тоже комментировал. Понятно, что та игра против «Ливерпуля» вспоминается всем больше других, но Андрей был хорош и во многих других матчах. Короче говоря, в моем понимании Аршавин — российский талант номер один в этом веке.

— Кого еще вспомните кроме Аршавина?

— После Евро-2008 несколько ваших ребят уехали в Англию, а я много комментировал премьер-лигу. Павлюченко, Билялетдинов, Жирков — всех их помню. Жирковым вообще можно только восхищаться, ведь человек до сих играет, причем не на периферии, а в ведущем клубе России и в национальной сборной! Жаль, что он не смог раскрыться в «Челси», но его класс виден до сих пор. Из тех, кто еще играл у вас за рубежом, отмечу, конечно, Карпина с Мостовым в испанской «Сельте». Канчельскис оставил о себе хорошую память в Англии. Из тех, кто запомнился именно в российских клубах, назвал бы Титова из «Спартака», Денисова с Кержаковым из «Зенита». Еще отдельно выделю Семака. Это классический пример футболиста, чей постер вы практически никогда не увидите в квартире того или иного пацана, болеющего футболом. Зато такого игрока хотел бы иметь тренер любой команды, недаром Семака так ценили во всех российских клубах, где он выступал. Недаром именно он был капитаном сборной России на Евро-2008.

Манчини и Санкт-Петербург

— Семак дважды сделал «Зенит» чемпионом России, а сейчас близок к третьему подряд титулу. Почему, на ваш взгляд, не получилось выиграть чемпионат России у вашего хорошего знакомого Роберто Манчини?

— Чтобы детально ответить на этот вопрос, надо быть в курсе всех мелочей. Да, я приезжал к нему в Петербург, и мы записывали большое интервью, но этого недостаточно, чтобы аргументированно ответить. Могу только сказать, что слышал от Роберто лишь добрые слова в адрес Петербурга, «Зенита» и его болельщиков. Жаль, что у него не сложилось в России, но в тренерской карьере бывает всякое. О Петербурге и его жителях у Манчини остались очень хорошие воспоминания, а когда мы с ним гуляли по заснеженному городу, он искренне восхищался его красотой и величием.

— Вы регулярно комментируете матчи Лиги чемпионов. Почему, на ваш взгляд, российские клубы выглядят нынче в этом турнире столь убого?

— Со стороны трудно объективно ответить на этот вопрос. По мере возможности я слежу за чемпионатом России, но в основном только по части результатов, а это слишком поверхностный взгляд на вещи. Если бы я знал, где можно смотреть матчи чемпионата России, то делал бы это, но у нас их тут точно не показывают. Возможно, в ваших клубах стало меньше звезд, чем было какое-то время назад. Возможно, существуют какие-то проблемы организационного порядка. Возможно, вам не хватает сильных футбольных менеджеров... Я с симпатией отношусь к вашему фуболу, и мне жаль, что в последние годы он в основном разочаровывает. Единственной вспышкой стал чемпионат мира-2018, но я пока не уверен, что вашей сборной удастся повторить свой мини-подвиг в этом году — в отборочных матчах к ЧМ-2022 и на Евро-2020.

Миранчук и Кокорин

— В нынешней серии А выступают два российских игрока — Алексей Миранчук и Александр Кокорин. Что вы про них скажете?

— Как-то так сложилось, что в России я симпатизирую «Локомотиву», так что с игрой Алексея Миранчука знаком давно. Считаю, что это талантливый футболист, который способен заиграть в серии А. Миранчук попал совершенно в иную для него реальность со всех точек зрения, так что ему нужно время для того, чтобы проявить себя в полной мере. Тот же Муриэль, которого сейчас все хвалят без устали, не так-то быстро стал звездой в «Аталанте», где у Джан Пьеро Гасперини очень жесткие методы работы. Так что Алексею надо терпеть и продолжать верить в себя. Желаю ему стать заметной фигурой в «Аталанте» и в серии А!

— А что насчет Кокорина?

— Тут, конечно, все сложнее. Весь скепсис вокруг Кокорина известен и понятен. Но при этом у человека должна быть сумасшедшая мотивация, ведь это, наверное, последний его шанс ярко проявить себя на высоком уровне. И мотивация часто творит чудеса! Поэтому все зависит от самого Кокорина. Я смотрел интернет-трансляцию с презентации Александра, и мне понравился его эмоциональный настрой. Шанс проявить себя в нынешней «Фиорентине» у Кокорина точно будет. А вот как он им воспользуется, мы скоро узнаем.