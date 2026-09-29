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Сафонов: «Головин — новый царь сборной? Тяжело сказать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился мнением об игре своего партнера по национальной команде Александра Головина в BetBoom товарищеском матче со сборной Ирана (2:0).

Головин оформил дубль в первом тайме и был заменен на 84-й минуте.

«Головин — новый царь сборной? Тяжело сказать. Это вопрос для болельщиков. Можете сделать голосование на эту тему. И там вам дадут ответ. За кого бы я проголосовал? За Валерия Георгиевича», — сказал Сафонов.

30-летний Головин вышел на игру с Ираном с капитанской повязкой. Он провел за сборную России 53-й матч и забил 10-й и 11-й голы.

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Александр Головин
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