«Сделал ручкой». Ургант пошутил об отказе Дзюбы играть в сборной
21 сентября 2021, 23:58
Ведущий шоу на Первом канале Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал отказ нападающего Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи к ЧМ-2022.
«Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России. Его позвали, а он сказал: «Нет». Как говорится: «Сделал ручкой», — пошутил Ургант.
Во вторник, 21 сентября, футболист сообщил, что решил не принимать приглашение в сборную России и сосредоточиться на матчах «Зенита». По словам игрока, причина — его неоптимальная форма.
8 октября сборная России примет Словакию, 11-го на выезде сыграет со Словенией в матчах отбора ЧМ-2022.
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