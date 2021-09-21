«Сделал ручкой». Ургант пошутил об отказе Дзюбы играть в сборной

Ведущий шоу на Первом канале Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал отказ нападающего Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи к ЧМ-2022.

«Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России. Его позвали, а он сказал: «Нет». Как говорится: «Сделал ручкой», — пошутил Ургант.

Во вторник, 21 сентября, футболист сообщил, что решил не принимать приглашение в сборную России и сосредоточиться на матчах «Зенита». По словам игрока, причина — его неоптимальная форма.

8 октября сборная России примет Словакию, 11-го на выезде сыграет со Словенией в матчах отбора ЧМ-2022.