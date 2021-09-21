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«Сделал ручкой». Ургант пошутил об отказе Дзюбы играть в сборной

21 сентября 2021, 23:58
Ургант пошутил об отказе Дзюбы играть в сборной. Фото «СЭ» Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ургант пошутил об отказе Дзюбы играть в сборной. Фото «СЭ»
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Ведущий шоу на Первом канале Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал отказ нападающего Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи к ЧМ-2022.

«Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России. Его позвали, а он сказал: «Нет». Как говорится: «Сделал ручкой», — пошутил Ургант.

Во вторник, 21 сентября, футболист сообщил, что решил не принимать приглашение в сборную России и сосредоточиться на матчах «Зенита». По словам игрока, причина — его неоптимальная форма.

8 октября сборная России примет Словакию, 11-го на выезде сыграет со Словенией в матчах отбора ЧМ-2022.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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