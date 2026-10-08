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Осинькин: «По игре в атаке Головин не сильнее Глушенкова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» сравнил двух игроков сборной России — полузащитника «Монако» Александра Головина и нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— А вы можете сравнить Глушенкова по уровню мастерства с Александром Головиным?

— Головин по своей манере игры, пожалуй, может выполнять больший объем работы. Наверное, он более универсальный футболист. Александр может играть и поближе к обороне, и повыше.

Глушенков же — игрок группы атаки. И я не считаю, что Головин по игре именно в атаке сильнее Максима. Но у Александра чуть более широкий спектр действий на поле, что дает ему определенное преимущество. Ну а дальше все уже зависит от уровня партнеров, тренерских решений.

Если взять товарищеский матч с Ираном, то Головин и Глушенков действовали на флангах. Эта игра показала, что оба могут эффективно комбинировать с партнерами любого уровня.

А если рядом с ними располагаются футболисты высокого класса, то и от Александра, и от Максима мы вправе ждать зажигательной игры, — сказал Осинькин в интервью «СЭ».

Игорь Осинькин.«Бывало, игроки часть ночи проводили в убежище». Игорь Осинькин — о «Сочи», Зиньковском и Глушенкове

В сезоне-2026/27 30-летний Головин провел пять матчей за «Монако» во всех турнирах и сделал две результативные передачи. 27-летний Глушенков принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.

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