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22 апреля, 17:50

В Буркина-Фасо сообщили, что матч со сборной России пока не подтвержден

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Буркинийской федерации футбола заявили, что проведение товарищеского матча со сборной России пока не подтверждено.

По информации источника, встреча может состояться 4 июня на территории России. Ранее сообщалось о возможной дате 5 июня и проведении игры в Москве.

«Проведение матча пока не подтверждено. Но президент Буркинийской федерации футбола называет дату 4 июня. Матч планируется в России», — приводит ТАСС ответ федерации.

Сборная Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА, команда России располагается на 36-й позиции.

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Источник: ТАСС
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Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная России по футболу
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