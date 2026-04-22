В Буркина-Фасо сообщили, что матч со сборной России пока не подтвержден

В Буркинийской федерации футбола заявили, что проведение товарищеского матча со сборной России пока не подтверждено.

По информации источника, встреча может состояться 4 июня на территории России. Ранее сообщалось о возможной дате 5 июня и проведении игры в Москве.

«Проведение матча пока не подтверждено. Но президент Буркинийской федерации футбола называет дату 4 июня. Матч планируется в России», — приводит ТАСС ответ федерации.

Сборная Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА, команда России располагается на 36-й позиции.

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