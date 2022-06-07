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Сегодня, 16:10

Почему матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» нужно проводить на «Газпром Арене». Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Газпром Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о том, где лучше всего организовать первую игру нового сезона.

— По каким критериям должен, на ваш взгляд, подбираться стадион для встречи за Суперкубок?

— Конечно, мне как футбольному человеку хотелось бы, чтобы она прошла на нейтральном поле. Но это если мы говорим об идеальных условиях. Сейчас же все выходит на уровень экономики и безопасности. Думаю, «Лужники» всех устроили бы. Но там отказались. Что дальше?

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— Что?

— Как мне кажется, по двум параметрам — тем самым экономике и безопасности — хорошим вариантом становится «Газпром Арена». Не надо забывать, что именно на ней должен был проходить финал Лиги чемпионов, но игру перенесли в Париж. То есть стадион в Санкт-Петербурге отвечает всем самым высоким стандартам УЕФА.

— Но это — дом для «Зенита»...

— Так вот в таком случае РФС должен на один матч взять арену в аренду. Создать паритетные условия для болельщиков обоих клубов. То есть каждый получит, предположим, по 20-25 тысяч билетов для своей аудитории.

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— А остальные?

— Продавать через сайт РФС! И никак иначе. Желающих летом приехать в Санкт-Петербург будет очень много. Считаю, так наш футбольный союз сможет создать равные условия.

— Но есть же еще Нижний Новгород, Казань.

— Они не могут сравниться с «Газпром Ареной». Во-первых, вместимость трибун там меньше, а во-вторых, очень актуален и открыт вопрос безопасности.

— «Открытие Банк Арена»?

— Но «Газпром Арена» вмещает больше зрителей — чисто экономический фактор. РФС сможет заработать. Но повторю еще раз: «Спартак» и «Зенит» должны получить от футбольного союза одинаковую квоту билетов.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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