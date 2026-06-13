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OLIMPBET-Суперкубок России

13 июня, 17:00

РФС примет решение о месте проведения Суперкубка России на следующей неделе

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о месте проведения OLIMPBET Суперкубка России.

— Как вам женский Суперкубок?

— Мне кажется, что праздник футбола удался. 12 тысяч болельщиков на стадионе. Девчонки играли с огромной самоотдачей. Все получилось.

— Сейчас уже известно, где пройдет мужской Суперкубок?

— Бюро примет решение на следующей неделе.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России в субботу, 18 июля. Встреча откроет новый сезон в российском футболе и станет первым официальным матчем для команд после летней паузы.

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Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Митрофанов
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