РФС примет решение о месте проведения Суперкубка России на следующей неделе
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о месте проведения OLIMPBET Суперкубка России.
— Как вам женский Суперкубок?
— Мне кажется, что праздник футбола удался. 12 тысяч болельщиков на стадионе. Девчонки играли с огромной самоотдачей. Все получилось.
— Сейчас уже известно, где пройдет мужской Суперкубок?
— Бюро примет решение на следующей неделе.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России в субботу, 18 июля. Встреча откроет новый сезон в российском футболе и станет первым официальным матчем для команд после летней паузы.
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