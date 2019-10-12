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«Зенит-2» победил «Знамя Труда», «Муром» разгромил «Звезду»

18:12
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«Зенит-2» обыграл «Знамя Труда» в матче 13-го тура группы «Запад» Олимп-ПФЛ (3:0). В других встречах «Муром» победил «Звезду» (4:1), «Псков-747» уступил владимирскому «Торпедо», «Родина» и «Олимп» сыграли вничью, «Коломна» оказалась сильнее «Ленинградца» (3:2), «Локомотив-Казанка» обыграл «Луки-Энергию», «Велес» победил «Долгопрудный».

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

13-й тур

«Псков-747» (Псков) — «Торпедо» (Владимир) — 2:3 (2:3)

Голы: Перфилов, 11 (0:1). Чернухин, 15 — с пенальти (0:2). Турчин, 24 — с пенальти (1:2). Коренблюм, 32 (2:2). Забродин, 37 (2:3).

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

12 октября. Псков. Стадион «СК 747».

«Родина» (Москва) — «Олимп» (Химки) — 2:2 (1:1)

Голы: Садыгов, 39 (0:1). Апозян, 41 (1:1). Еременко, 66 (2:1). Гонгадзе, 67 (2:2).

Судья: Матвеев (Иваново).

12 октября. Москва. Стадион «Янтарь».

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Муром» — 1:4 (1:2)

Голы: Ежов, 26 (0:1). Хвойницкий, 27 (1:1). Каюков, 38 — в свои ворота (1:2). Рыков, 65 (1:3). Айрапетян, 87 (1:4).

Удаление: Смирнов (Звезда СПб), 61.

Судья: Самсонов (Балашиха).

12 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 3:0 (1:0)

Голы: Мусаев, 38 (1:0). Воробьев, 53 (2:0). Гасилин, 61 (3:0).

Удаление: Макеев (Зенит-2), 90+1.

Судья: Осипов (Смоленск).

12 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Коломна» — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:1)

Голы: Хлусов, 24 (0:1). Суконкин, 50 (1:1). Костин, 54 — в свои ворота (2:1). Андреев, 59 (3:1). Умаров, 88 (3:2).

Судья: Буланов (Саранск).

12 октября. Коломна. Стадион «Авангард».

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Бабакин, 2 (1:0). Титков, 15 (1:1). Мухин, 73 (1:2).

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

12 октября. Великие Луки. Стадион «Экспресс».

«Велес» (Москва) — «Долгопрудный» — 3:1 (2:1)

Голы: Родионов, 7 (1:0). Гаракоев, 17 (2:0). Тарасов, 24 (2:1). Дубчак, 83 (3:1).

Удаления: Тарасов (Долгопрудный), 44. Меркотан (Долгопрудный), 82.

Судья: Соколов (Воронеж).

12 октября. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».

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