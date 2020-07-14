Судью матча «Сахалинца» ждет пожизненная дисквалификация

РФС собирает информацию о случившемся во время товарищеского матча между командами «Легион» (Махачкала) и «Сахалинец» (Москва), сообщил «СЭ» глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

В ходе игры помощник арбитра ударил одного из футболистов московской команды. Ассистента судьи ждет самое жесткое наказание — вплоть до пожизненной дисквалификации. (Александр Бобров)

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Владелец «Сахалинца» пообещал заняться вопросом арбитра, ударившего игрока