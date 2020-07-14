Владелец «Сахалинца» пообещал заняться вопросом арбитра, ударившего игрока

Владелец клуба «Сахалинец» Михаил Литвин пообещал серьезно заняться инцидентом, который произошел во время товарищеского матча команды против «Легиона» (1:1). Помощник главного арбитра по ходу встречи пользовался телефоном, а в концовке ударил игрока московского клуба.

— Судья в течение матча сидел в телефоне, — сказал Литвин. — Скорее всего, ставил на нашу игру, но не буду 100 процентов говорить. Мы обязательно займемся вопросом по поводу судьи, который в конце нашего капитана ударил... толкнул. Это непрофессионально. Наш игрок ничего лишнего не позволил, судья в течение всей игры его провоцировал. Займемся этим вопросом, чтобы этот судья больше не работал.