Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Владелец «Сахалинца» пообещал заняться вопросом арбитра, ударившего игрока

01:23
Играющий владелец &quot;Сахалинца&quot; Михаил Литвин. Фото Instagram
Играющий владелец &quot;Сахалинца&quot; Михаил Литвин. Фото Instagram

Владелец клуба «Сахалинец» Михаил Литвин пообещал серьезно заняться инцидентом, который произошел во время товарищеского матча команды против «Легиона» (1:1). Помощник главного арбитра по ходу встречи пользовался телефоном, а в концовке ударил игрока московского клуба.

Инцидент во&nbsp;время матча &laquo;Сахалинец&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Легион&raquo;.Арбитр ударил игрока во время матча. Видео

— Судья в течение матча сидел в телефоне, — сказал Литвин. — Скорее всего, ставил на нашу игру, но не буду 100 процентов говорить. Мы обязательно займемся вопросом по поводу судьи, который в конце нашего капитана ударил... толкнул. Это непрофессионально. Наш игрок ничего лишнего не позволил, судья в течение всей игры его провоцировал. Займемся этим вопросом, чтобы этот судья больше не работал.

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир