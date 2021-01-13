Савин: «Клуб из второй лиги будет платить Семину деньги? Это смешно»

Блогер Евгений Савин прокомментировал «СЭ» приглашение Юрия Семина в качестве консультанта ФК «Красава».

— Юрий Палыч сразу сказал, что ему интересен этот проект. Для Семина это мотивация помогать. Клуб из второй лиги будет платить Семину деньги? Как вы себе это представляете? Это просто смешно звучит. Это чисто его инициатива. Я приятно впечатлен, что Палыч хочет помогать молодым ребятами, чтобы этот проект получился. Это абсолютно безвозмездная помощь, без денег.

Ранее Савин сообщил, что команда заявится в Олимп-ПФЛ в 2021 году.

(Константин Колмаков)