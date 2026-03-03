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ФНЛ-2

3 марта, 16:41

Стал известен состав участников Второй лиги Б в сезоне-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

В ФНЛ утвердили состав участников и проект календаря Второй лиги Б на сезон-2026.

Процедура прошла 3 марта в формате видеоконференции в офисе ФНЛ. В новом сезоне будут участвовать 59 команд, которые разделили на четыре группы.

Группа 1: «Севастополь», «Нарт», «Победа», «Ростов-2», «Дружба», «Астрахань», «Рубин Ялта», «Ангушт», «Спартак-Нальчик», «Динамо-2» (Махачкала), «Заря», «Кызылташ», «Нефтяник», «ПСК», «Чайка-М», «Шахтер».

Группа 2: «Муром», «Динамо-Вологда», «Иркутск», «Спартак-2» (Москва), «Балтика-2», «Тверь», «Торпедо-Владимир», «Череповец», «Чертаново», «Звезда», «Луки-Энергия», «Космос», «Енисей-2», «Динамо-СПб», «Искра».

Группа 3: «Авангард», «Салют Белгород», «Спартак» (Тамбов), «Рязань», «Металлург», «Орел», «Арсенал-2», «Родина-3», «Зенит» (Пенза), «СКА-Хабаровск-2», «Ротор-2», «Строгино», «Квант», «Сатурн», «Волна», «Шумбрат».

Группа 4: «Химик», «КДВ», «Оренбург-2», «Динамо-Барнаул», «Рубин-2» (Казань), «Крылья Советов-2», «Челябинск-2», «Акрон-2», «Урал-2», «Носта», «Легион», «Ижевск».

Согласно текущему проекту календаря, новый сезон Второй лиги Б стартует 28 марта.

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Источник: ФНЛ
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