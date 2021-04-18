«Казанка» проиграла «Твери» в матче 20-го тура ПФЛ
«Казанка» уступила «Твери» в матче 20-го тура Олимп-ПФЛ — 1:2.
«Тверь идет на втором месте в турнирной таблице с 40 очками в 20 матчах. «Казанка» занимает восьмое место с 30 очками в 20 играх.
Олимп — ПФЛ. Группа 2 («Запад»)
20-й тур
«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Тверь» — 1:2 (0:1)
18 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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