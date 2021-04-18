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«Казанка» проиграла «Твери» в матче 20-го тура ПФЛ

20:20
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«Казанка» уступила «Твери» в матче 20-го тура Олимп-ПФЛ — 1:2.

«Тверь идет на втором месте в турнирной таблице с 40 очками в 20 матчах. «Казанка» занимает восьмое место с 30 очками в 20 играх.

Олимп — ПФЛ. Группа 2 («Запад»)

20-й тур

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Тверь» — 1:2 (0:1)

18 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

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