Кузьмин войдет в штаб Рахимова в «Рубине»

По информации «СЭ», Олег Кузьмин войдет в тренерский штаб нового главного тренера Рашида Рахимова.

После ухода Леонида Слуцкого в ноябре прошлого года Кузьмин не был включен в тренерский штаб Юрия Уткульбаева, несмотря на контракт с клубом. Ему предлагали возглавить женскую команду «Рубина».

С приходом Рахимова Кузьмин вернется к работе с главной командой.