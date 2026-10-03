Грулева из «Нижнего Новгорода» признали лучшим игроком сентября в Первой лиге

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулев признан лучшим игроком сентября в Первой лиге, сообщает пресс-служба лиги.

В прошедшем месяце 27-летний форвард провел три матча в Первой лиге, в которых забил 4 гола — Грулев оформил по дублю в играх с «Торпедо» (2:1) и «Ленинградцем» (6:0).

В этом сезоне Грулев провел 12 матчей и забил 14 голов в Первой лиге. Он лидирует в гонке бомбардиров.

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