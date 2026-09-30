РФС утвердил стратегию развития ФНЛ до 2030 года

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил стратегию развития Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба РФС.

Стратегию на заседании исполкома 30 сентября представил президент ФНЛ Наиль Измайлов. Она рассчитана на четыре года и ранее была согласована на общем собрании клубов.

В новом цикле ФНЛ планирует сосредоточиться на четырех основных направлениях: развитии спортивного продукта, взаимодействии с аудиторией, коммерческой деятельности и финансах, а также корпоративном управлении.

При реализации стратегии особое внимание будет уделено развитию продукта соревнований для аудитории, а также строительству и обновлению футбольной инфраструктуры в регионах России.

Кроме того, исполком РФС обсудил дальнейшее развитие женского футбола, в том числе профессионального. Участники заседания отметили прогресс в этом направлении и наметили дальнейшие шаги.

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