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РФС утвердил стратегию развития ФНЛ до 2030 года

РФС утвердил стратегию развития ФНЛ до 2030 года

Руслан Минаев

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил стратегию развития Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба РФС.

Стратегию на заседании исполкома 30 сентября представил президент ФНЛ Наиль Измайлов. Она рассчитана на четыре года и ранее была согласована на общем собрании клубов.

В новом цикле ФНЛ планирует сосредоточиться на четырех основных направлениях: развитии спортивного продукта, взаимодействии с аудиторией, коммерческой деятельности и финансах, а также корпоративном управлении.

При реализации стратегии особое внимание будет уделено развитию продукта соревнований для аудитории, а также строительству и обновлению футбольной инфраструктуры в регионах России.

Кроме того, исполком РФС обсудил дальнейшее развитие женского футбола, в том числе профессионального. Участники заседания отметили прогресс в этом направлении и наметили дальнейшие шаги.

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Футбол
Первая лига
РФС
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«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Шинник» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче Первой лиги

«Торпедо» планирует сыграть матч с зарубежной командой на новом стадионе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.10 17:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
9.10 19:30 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 10:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 12:00 Урал – Велес - : -
10.10 14:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 17:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 17:00 Ротор – Волга - : -
10.10 17:00 Шинник – Текстильщик - : -
11.10 17:00 Сочи – Уфа - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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