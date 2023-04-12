«Рубин» объявил об уходе Уткульбаева с поста главного тренера

«Рубин» и главный тренер Юрий Уткульбаев приняли решение о расторжении трудового договора, сообщает пресс-служба клуба.

Уткульбаев возглавлял команду с 15 ноября 2022 года. В 8 матчах первой лиги «Рубин» под его руководством одержал 4 победы и четырежды сыграл вничью.

Команда занимает второе место в первой лиге, набрав 47 очков в 26 играх.