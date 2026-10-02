«Торпедо» планирует сыграть матч с зарубежной командой на новом стадионе

Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о желаемых соперниках после открытия нового стадиона.

«Абсолютно с любым клубом РПЛ мы готовы и хотели бы сыграть на новом стадионе. Наши болельщики соскучились по матчам с клубами РПЛ. Им отдельная благодарность за то, что всегда нас поддерживают. Они заждались стадиона. Такой вот подарок им. Матч с зарубежной командой? Мы все хотим этого. Будем налаживать эту историю, уже есть мысли с кем», — сказал Леонченко «СЭ».

Реконструкция стадиона завершилась в сентябре 2026 года. Теперь арена способна вместить 15 тысяч зрителей.

«Торпедо» планирует сыграть первый официальный матч на стадионе 23 октября с «Ротором» в 15-м туре Первой лиги. После 12 туров команда с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице.

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