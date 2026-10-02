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В Торпедо хотят провести матч с зарубежной командой на новом стадионе

«Торпедо» планирует сыграть матч с зарубежной командой на новом стадионе

Дарик Агаларов
корреспондент

Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о желаемых соперниках после открытия нового стадиона.

«Абсолютно с любым клубом РПЛ мы готовы и хотели бы сыграть на новом стадионе. Наши болельщики соскучились по матчам с клубами РПЛ. Им отдельная благодарность за то, что всегда нас поддерживают. Они заждались стадиона. Такой вот подарок им. Матч с зарубежной командой? Мы все хотим этого. Будем налаживать эту историю, уже есть мысли с кем», — сказал Леонченко «СЭ».

Реконструкция стадиона завершилась в сентябре 2026 года. Теперь арена способна вместить 15 тысяч зрителей.

«Торпедо» планирует сыграть первый официальный матч на стадионе 23 октября с «Ротором» в 15-м туре Первой лиги. После 12 туров команда с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице.

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Владимир Леонченко
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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РФС утвердил стратегию развития ФНЛ до 2030 года
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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10.10 00:00 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 00:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 00:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
10.10 00:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 00:00 Ротор – Волга - : -
10.10 00:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 00:00 Сочи – Уфа - : -
10.10 00:00 Урал – Велес - : -
10.10 00:00 Шинник – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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