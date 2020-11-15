«Факел» забил 6 голов «Краснодару-2», «Торпедо» обыграло «Спартак-2»
«Факел» разгромил «Краснодар-2» в матче группового турнира Олимп-ФНЛ — 6:2. Несмотря на крупную победу, воронежцы остались в зоне вылета, кубанцы опережают их на 3 очка и идут на 15-м месте.
В другой игре «Торпедо» с минимальным счетом одолело «Спартак-2». Победа в дерби позволила команде Сергея Игнашевича подняться на третье место в таблице, обойдя «Крылья Советов».
Первенство России
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Факел» (Воронеж) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 6:2 (2:1)
Голы: Пейчинович, 23 (1:0). Кутовой, 33 (1:1). Максимов, 36 (2:1). Максимов, 53 (3:1). Стежко, 62 — в свои ворота (4:1). Петрусев, 79 (5:1). Литвинов, 86 (5:2). Дмитриев, 90 — с пенальти (6:2).
«Факел»: Саутин, Пейчинович (Смирнов, 90), Брызгалов, Зайцев, Акбашев, Дмитриев, Никитин (Земсков, 84), Мастерной, Замалиев (Седов, 78), Разборов (Мазуров, 54), Максимов (Петрусев, 73).
«Краснодар-2»: Агкацев, Исаенко (Ивашин, 46), Стежко (Мартынов, 66), Пелих, Литвинов, Сперцян (Петерсон, 75), Якимов, Мацукатов (Бочко, 69), Сергеев (Апеков, 38), Кутовой, Сабуа.
Предупреждения: Стежко, 32. Мазуров, 64. Максимов, 65. Кутовой, 89.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
15 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Торпедо» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Рязанцев, 33.
«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин, Евдокимов (Шоркин, 46), Самсонов, Редькович, Дворецков (Берковский, 52), Рязанцев, Магаль (Елисеев, 56), Нетфуллин, Калмыков (Шустиков, 88), Лебеденко (Гордюшенко, 74).
«Спартак-2»: Селихов, Ходорченко, Петрунин (Влад.Шитов, 62), Миронов, Гапонов, Дьяков, Маркитесов (Ташаев, 62), Оганесян, Бакалюк (Лайкин, 89), Денисов, Нимели.
Предупреждения: Евдокимов, 24. Нетфуллин, 44. Ташаев, 69.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
15 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/