5:4 — что это было?!

Гильермо Абаскаль был очень недоволен календарем «Спартака» именно на этой неделе: во вторник домашняя кубковая игра с «Пари НН», а уже в пятницу выездной матч в Екатеринбурге. Мало кто удивился, что в составе красно-белых оказалось лишь одно совпадение по сравнению с предыдущим матчем; без отдыха в этой команде может играть только Хлусевич. Отметим дебют за «Спартак» вратаря Свинова и первый выход в старте Медины. У «Нижнего» игра чемпионата запланирована аж на следующий понедельник (на это тоже обращал внимание Абаскаль), поэтому Юран выставил состав, максимально близкий к оптимальному.

В трех стартовых турах «Нижний» не забил ни одного мяча, но при этом оказался командой с одной из лучших оборон в чемпионате. Низкий блок Юрана работал весьма эффективно. Впрочем, «Спартаку» об этом не надо рассказывать. В предпоследнем туре прошлого сезона красно-белые так и не вскрыли «Пари НН» и фактически лишились серебра, вроде бы уже отобранного у ЦСКА. Все указывало на то, что команду Абаскаля ждет очередная проверка исключительно оборонительной командой.

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Однако на деле никаких мучений в атаке хозяева не испытали. С первых минут «Спартак» смотрелся легко и изобретательно. Гол пришел быстро, причем откуда не ждали: Классен из-за штрафной закрутил в дальний угол. Расположившиеся в ложе прессы Литвинов и Денисов были приятно удивлены. Если вспомнить дубль Хлусевича в первом туре, то мячи латералей «Спартака» — фирменный знак этого лета.

Второй гол «Спартака» получился не менее красивым: Зиньковский, Игнатов и Пруцев расчертили симпатичную комбинацию в штрафной, которую завершил последний. И если в атаке на старте сезона «Спартак» довольно свеж, то безупречной обороной команда Абаскаля похвастать не может. Красно-белые пропускали во всех четырех предыдущих матчах, пропустили и на этот раз. Сулейманов на угловом завис в воздухе на ближней штанге и аккуратно скинул мяч в дальний угол.

Общую картину первого тайма этот гол никак не поменял. Уже очень скоро «Спартак» сам забил со стандарта. Лоска моменту придал удар Чернова пяткой, а последовавший рикошет «доел» Мелешин. Было видно, что красно-белые получают удовольствие от игры, команда на кураже. Такой футбол не может не нравиться.

А вот на второй тайм «Спартак» забыл выйти. «Нижний» без особых проблем забил два гола за пять минут: сначала Севикян дальним ударом, а затем Гоцук с Александровым выиграли «второй этаж» на угловом.

А дальше началось самое интересное. «Спартак» поймал соперника на контратаке, и Зиньковский шикарно положил мяч в верхний угол. Однако арбитр Цыганок взял паузу и после просмотра эпизода развернул ситуацию на 180 градусов: пенальти в ворота «Спартака»! Оказалось, что в предыдущем эпизоде мяч в штрафной нашел отставленную руку Хлусевича. Сулейманов забил с точки, и за 10 минут 3:1 для «Спартака» превратились в 3:4!

Абаскаль тут же перетряхнул состав заменами, и команда довольно быстро пришла в себя. Кураж в атаке никуда не делся, да тут еще и основные силы во главе с Промесом и Бонгондой подтянулись. Один простой факт, который лучше всего характеризовал происходящее на поле: вратарь «Нижнего» Ботнарь получил карточку за затяжку времени на 67-й минуте!

«Пари НН» всей командой встал у своих ворот, как они это умеют. Бесконечные заблокированные удары, Гоцук снимал навес за навесом. Но «Спартак» все это нисколько не смущало, красно-белые перли и перли вперед. В какой-то момент даже появилась возможность применить штамп о том, что трибуны гнали команду к чужим воротам. После ухода фанатской трибуны ничего подобного в Тушине не чувствовалось.

И все же «Спартак» дожал! Промес тонкой передачей вывел к воротам Игнатова, который корпусом оттер самого Гоцука и точно пробил в дальний угол — 4:4! Ну а победу красно-белым принес уже сам Промес, выманивший из ворот Ботнаря после обреза Гоцука и забивавший в пустые из какой-то совсем немыслимой позиции — в духе этого матча.

5:4 — абсолютно безумный матч! Особенно если вспомнить, какие унылые нули скатали команды здесь в мае. Такой FONBET Кубок России нам точно нужен! Ну а резерву Абаскаля, дополненному основой по ходу матча, можно поставить очень простую оценку: это был сколь куражный и затейливый «Спартак» в атаке, столь же и безалаберный в обороне. Как бы то ни было, красно-белые одержали уже пятую победу в пяти матчах на старте сезона. Получив стопроцентный результат в Кубке, Абаскаль может и дальше активно ротировать состав в этом турнире, а мы — ожидать чего-то очень яркого в дерби с «Динамо».

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Следующий матч «Спартак» проведет уже 11 августа — его соперником в РПЛ станет «Урал». Получится ли у екатеринбуржцев сделать с красно-белыми то же самое, что они провернули с ЦСКА? На победу команды Виктора Гончаренко можно поставить с коэффициентом 3.45, вероятность исхода — примерно 27%%. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех коллектива Гильермо Абаскаля — за 2.10 (47%).