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Сегодня, 19:05

Мостовой опять царь, команда Пути РПЛ — короли. Как прошел Матч Звезд Кубка России

Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Александр Мостовой (справа) и Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Получилось весело и забавно.

Матч Звезд FONBET Кубка России превращается в традицию — в этом году он проводился уже во второй раз подряд. И если в 2022-м шоу-игра был больше похожа на удачную импровизацию (это действительно было так — все организовали буквально за пару недель), то в этот раз к делу подошли системно и сильно заранее.

Глобально формат Матча Звезд не изменился, лучшее из первой встречи оставили. Организаторы поделили участников на две команды — Пути РПЛ и Пути Регионов (по этому принципу они и комплектовались), и, как и в прошлый раз, участникам предстояли испытания и футбольный матч в формате 5х5.

Правда, звезд в этом году было меньше, чем в прошлом. В 2022-м шоу посетил Квинси Промес — теперь же все внимание на себя забрали Пиняев, Тикнизян и Обляков из команды Пути РПЛ. Их самыми яркими оппонентами из Пути Регионов стали звезды медиафутбола — Слон (Ослоновский), Эдамс Скляр, а также Максим Турищев. Промес же присутствовал на шоу в качестве картонной фигуры — вместе с таким же Федором Смоловым.

Зато других селебрити было в избытке. Газзаев, Мостовой, Аршавин, Быстров, Акинфеев, Овчинников, Евсеев, Медведева и многие-многие другие посетили Сколково в качестве гостей. Судил встречу, само собой, Сергей Карасев.

Развлечений для собравшихся зрителей и футболистов было много. После автограф-сессии и концерта, а также небольшого шоу-открытия (где в том числе появился Александр Мостовой в короне и царской мантии) стартовали испытания. И если в прошлом году к динамике были вопросы, то в этом, кажется, все прошло идеально — пусть футболисты крайне плохо справлялись с заданиями, они делали это быстро и весело. Между делом к челленджам подключались то Аршавин, то Мостовой — причем последний пробил по цели едва ли не лучше, чем все представители Пути РПЛ.

В испытаниях со счетом 57:38 сильнее оказались игроки Пути Регионов — во многом благодаря шикарному удару Турищева в первом задании, когда он красным мячом (гол им идет за два) попал прямо в центр (за который давали 15 очков). В пинболе (удары по лункам) и в батле вратарей лучше выступили представители Пути РПЛ.

Хорошо размявшись и посмотрев еще один концерт, футболисты перешли к главному блюду — матчу 5х5. И если в прошлом году игра закончилась со счетом 5:4 в пользу РПЛ, то здесь уже в первой 15-минутке игроки элиты не пощадили «регионалов», забив восемь мячей. Издевались как могли — Кривцов устраивал «жога бониту», вратарь Фролов бегал полевым и ассистировал, Пиняев просто уничтожал всех.

Зато во втором тайме Путь Регионов, состоящий на приличный процент из медиафутболистов, активировал любимую опцию — красный мяч, и чуть с его помощью ситуацию поправил. Впрочем, победить все равно не удалось — сборная Премьер-лиги выиграла со счетом 9:7.

Динамично и забавно — таким в этом году получился Матч Звезд FONBET Кубка России. Учитывая, что примерно таким же он был и в прошлый раз, можно назвать почти традицией. И это хорошо — судя по улыбкам всех, от Мостового до Пиняева, немного повеселиться под Новый год никому не помешает.

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