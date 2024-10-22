«Команда отреагировала на поражение от «Краснодара». Пресс-конференция после победы «Спартака» в Каспийске

Сакич и Биджиев — после третьей встречи красно-белых с махачкалинским «Динамо».

Помощник Деяна Станковича, дисквалифицированного за удаление в игре против московского «Динамо», Ненад Сакич после победы красно-белых в Махачкале остался доволен и результатом, и игрой команды.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, все в «Спартаке» бились!

— Удовлетворены сегодняшним матчем и результатом. Понимали, что нас ждет непростая игра. Для любой команды визит сюда получается непростым. Но мы добились результата — победы. Ребята выполнили все, что мы от них просили, играли компактно в обороне, подключались к атакам. Мы довольны.

— Оцените игру Дуарте: чего ему не хватает, чтобы регулярно выходить на поле и в РПЛ?

— Алексис провел хороший матч. Но у нас 23 игрока. И всегда кто-то будет оставаться на скамейке, кто-то будет недоволен. Но Дуарте — наш игрок, он в обойме, и мы на него рассчитываем.

— После разгрома от «Краснодара» было много критики. Как команда подходила к игре в Каспийске?

— Важно было после неудачи показать реакцию на то поражение. И мы это сделали. В том числе проявили себя те игроки, которые обычно получают не так много игрового времени. Но мы и так в них уверены и знали, на что они способны.

— Кого вы выделили бы из ближайших резервистов?

— Не буду выделять кого-то одного. На поле была команда! А индивидуальные разборы мы сделаем в раздевалке.

— Можно ли сказать, что сегодня «Спартак», лишенный турнирной мотивации, победил за счет настроя и бойцовских качеств?

— Абсолютно верно! С турнирной точки зрения матч для нас не значил ничего, а соперник мог выйти на второе место в группе. Это нужно учитывать. И сегодня мы, несмотря на отсутствие турнирной необходимости, бились. Этого мы и требуем от игроков: настраиваться на каждый матч вне зависимости от того, с кем играешь, — «Динамо», «Зенитом» или «Краснодаром»... Победный менталитет.

— Все ли в порядке с теми, кто не прилетел в Каспийск?

— Да. Литвинов дисквалифицирован, другие или устали, или получили микроповреждения. Но ничего серьезного. Решили поберечь их сегодня.

Хасанби Биджиев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Удаление стало ключевым моментом матча

Главный тренер хозяев Хасанби Биджиев посетовал на разнесение матчей московского и махачкалинского «Динамо», до шестого тура Кубка России претендовавших на выход в Путь РПЛ, на разные дни и назвал удаление в своей команде ключевым моментом игры.

— Что сказать по горячим следам... Матч разделился на два отрезка: до и после удаления. Против нас был «Спартак» — хорошая команда с хорошими игроками. До удаления мы действовали против них очень хорошо. Очевидно, что преимущество было на нашей стороне. После удаления пришлось внести коррективы, больше играть в обороне и ждать своего момента. К сожалению, в начале второго тайма пропустили необязательный гол. К тому моменту, когда случилось удаление у спартаковцев, оставалось играть пять минут. Конечно, мы «наелись», сложно было организовать штурм. Но все ребята сегодня выложились по максимуму. Мы дали бой и проявили характер. Что-то еще пока сказать сложно — еще на эмоциях после игры, — сказал Биджиев.

— Что скажете по удалению у «Динамо»? Есть ли претензии к судейству?

— Я повтора не видел. Толкование судьи понятно. Что там было вокруг, не увидев повтора, сказать мне тяжело. Но это удаление стало ключевым моментом матча. После него игра поменялась. Верно или нет поступил арбитр, не готов судить.

— На решающий матч за выход в Путь РПЛ не вышли основные игроки. Какие задачи сегодня были перед командой?

— Задача была выходить дальше. Что по игрокам, у нас основной состав прямо вот целиком не играет матчи достаточно часто. Не скажу, что была большая разница по сравнению с большинством встреч. Те ребята, которые вышли на поле сегодня, проявили себя с самой лучшей стороны. И мы считаем их игроками основной обоймы. Задачу минимум мы выполнили — вышли в следующую стадию Кубка России.

— Есть ли понимание, над чем нужно поработать перед матчем с «Акроном»?

— Нужно сделать выводы, со спокойной головой готовиться к игре, которая будет очень важна для нас всех. Задача — восстановиться и подойти к матчу в правильном состоянии, прежде всего психологическом.

— Как отнеслись к разнесению матчей «Динамо» махачкалинского и московского, которые претендовали на выход в Путь РПЛ, на разные дни?

— Мне кажется, тут двух трактовок быть не может: если матчи что-то решают, они должны играться в одно время. Как это происходит в чемпионате, как везде... Решающие матчи группового этапа должны играться параллельно.