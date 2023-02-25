Жуков о матче «Спартак» — «Локомотив»: «Надеюсь, что будет потеплее и газон получше качеством»

Бывший президент Олимпийского комитета и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ (верхняя сетка) FONBET Кубка России.

«Спартак» выиграл первую встречу со счетом 1:0.

«Сможет ли «Локомотив» отыграться в ответной встрече? Трудно сказать. Но надеюсь, что будет потеплее и газон получше качеством, а там — посмотрим. В первом матче игра, по крайней мере, была равная. Первый тайм за «Спартаком», второй — за «Локомотивом»», — сказал Жуков «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится 27 февраля.