Лещенко сравнил матч «Динамо» — «Краснодар» со сказкой про старика Хоттабыча: «Ощущение, что все заболели корью»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых от «Краснодара» (0:4) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Непонятная игра. Сразу вспоминаю сказку про Старика Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота. Думаю, не совсем правильно играть целиком молодежным составом. Такое ощущение, что против мужиков бегала детвора», — сказал Лещенко «СЭ».

«Краснодар» набрал 3 очка и вышел на второе место в турнирной таблице группы В, обойдя «Динамо» (3) по дополнительным показателям. У бело-голубых теперь третья позиция.