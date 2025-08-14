Футбол
14 августа, 13:40

Лещенко сравнил матч «Динамо» — «Краснодар» со сказкой про старика Хоттабыча: «Ощущение, что все заболели корью»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых от «Краснодара» (0:4) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Непонятная игра. Сразу вспоминаю сказку про Старика Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота. Думаю, не совсем правильно играть целиком молодежным составом. Такое ощущение, что против мужиков бегала детвора», — сказал Лещенко «СЭ».

«Краснодар» набрал 3 очка и вышел на второе место в турнирной таблице группы В, обойдя «Динамо» (3) по дополнительным показателям. У бело-голубых теперь третья позиция.

ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Лев Лещенко
  • Вячеслав Правдорубов

    Я думаю, что Лев Валерьянович, мягко выразился, а на самом деле он всё понимает и Хотаъыч здесь ни при чём, просто он в силу своего статуса выразился Эзопым языком о ъездарности рук-ва Динамо и нулевом чувстве командного патриотизма и духа со стороны "игруль" выходящих на поле легендарного стадиона и его клуъа.

    14.08.2025

  • Михаси

    Зачем играющего тренера уволили? Кто за этот маразм ответит?

    14.08.2025

  • Waldemarson

    Краснодар так-то тоже далеко не основой играл.

    14.08.2025

  • Dron56

    Жалко Динамо. С таким рулевым можно и до пердива добраться. Точка.

    14.08.2025

  • prozas

    Валерьяныч, так и было. Дети против мужУков. дай время. все получат по сопаткам от ДИНАМО

    14.08.2025

