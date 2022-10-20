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Судейство

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«Зенит» — «Крылья Советов»: судьи ошиблись, не зафиксировав офсайд у Клаудиньо?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 17-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» Сергей Иванов засчитал взятие ворот гостей, когда Иван Сергеев после передачи Клаудиньо открыл счет.

Второй ассистент судьи Варанцо Петросян положение «вне игры» у Клаудиньо не зафиксировал, хотя по стоп-кадру можно предположить, что в момент паса Далера Кузяева часть правого голеностопа бразильца была ближе к линии ворот, чем левое плечо самарца Ильи Гапонова. То есть Клаудиньо оказался за линией офсайда. Но это только предположение, а не утверждение.

В момент паса Кузяева часть правого голеностопа Клаудиньо была ближе к линии ворот.
Возможное положение Клаудиньо «вне игры».

Без офсайдных линий, которые в этом сезоне в нашем футболе не используются, однозначно ничего сказать нельзя. Именно поэтому видеоассистентам Евгению Турбину и Адлану Хатуеву не оставалось ничего другого, как провести проверку и отказаться от вмешательства в действия коллег. Потому что доказательства той или иной точки зрения у ВАР не было. Они фактически были вынуждены поддержать решение Петросяна.

Клаудиньо
Кубок России
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
12
11
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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