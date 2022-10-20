В четверг, 20 октября, «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 4-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20.30 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Начало — в 20.00.

Команда Сергея Семака занимает третье место с тремя очками в турнирной таблице группы B Кубка. Самарская команда, которую тренирует Игорь Осинькин, располагается на второй строчке с 6 баллами.