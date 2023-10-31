«Зенит» — «Крылья Советов»: ничья после первого тайма FONBET Кубка России

«Зенит» и «Крылья Советов» не забили голов в первом тайме матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В составе хозяев желтой карточкой отметился Роберт Ренан, который вышел в стартовом составе «Зенита» в официальном матче впервые с 20 сентября.

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