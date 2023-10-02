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Сегодня, 17:15

«Зенит» — «Балтика»: время начала и прямая трансляция матча Кубка России

Видеотрансляция игры Кубка «Зенит» — «Балтика» начнется в 17.00 мск 3 октября на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Евгений Латышонок.
Евгений Латышонок.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

3 октября, во вторник, в 17.15 по московскому времени «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Балтику» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ».

Видеотрансляция кубкового матча «Зенит» — «Балтика» в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00.

Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака набрали восемь очков, занимая второе место в группе C. Калининградцы с 9 баллами лидируют в квартете.

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Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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