Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:00

«Урал» — «Рубин»: время начала и прямая трансляция матча Кубка России

Видеотрансляция игры Кубка «Урал» — «Рубин» начнется в 14.50 мск 3 октября на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Рашид Рахимов.
Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Урал» в Екатеринбурге сыграет с казанским «Рубином» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 3 октября.

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ». Видеотрансляция кубкового матча «Урал» — «Рубин» в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало — в 14.50.

Команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице группы B с пятью очками. Коллектив Рашида Рахимова располагается на четвертой строчке с 4 баллами.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
0
Читайте также
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
Кержаков ответил на вопрос о самом неудачном матче со «Спартаком» в Сербии
Историк указал на проблемы Германии из-за политики в отношении России
Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье
В Генпрокуратуре назвали страну-рекордсмена по отказам в сотрудничестве с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat
Москалев назначен судьей матча «Динамо» — «Спартак» в FONBET Кубке России
В «Пари НН» прокомментировали решение ЭСК РФС: «Наши специалисты донесут игрокам, в какие моменты и с какой силой теперь можно применять те или иные действия»
«Химки» в Кубке России сыграют с «Уфой», «Волгарь» встретится с «Енисеем»
ЭСК поддержала все решения судьи Буланова в матче «Пари НН» — «Спартак»
Защитник «Химок» Скворцов: «Гаучо летел в меня агрессивно, его еще на первой минуте надо было удалять»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat
Новости
RSS RSS
Все новости