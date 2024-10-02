«Зенит» — «Акрон»: Бардыбахин получил красную карточку

Защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин получил красную карточку в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» — 0:4.

22-летний футболист был удален с поля на 81-й минуте.

Команды будут доигрывать матч в равных составах, поскольку ранее у сине-бело-голубых из-за травмы выбыл Максим Глушенков, и у хозяев не осталось замен.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.