Горшков — о первом результативном действии за «Зенит»: «Давно об этом мечтал»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился впечатлениями от первого результативного действия за петербургский клуб.

В среду, 12 марта, 25-летний футболист отметился голевым пасом в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:0).

«Я очень рад! Тяжелая работа была проделана, давно об этом мечтал. У меня были моменты уже и в первый месяц в «Зените», но все никак не получалось. Поэтому в первую очередь я очень доволен победой и голевой передачей. Можно ли сказать, что этой передачей поздравил сам себя [13 марта защитник отмечает день рождения. — Прим. «СЭ»]? Очень рад, получается, сам себе сделал подарок. Поэтому надеюсь, в 26 лет начнется новая глава. Буду дальше приносить пользу «Зениту» и стараться побеждать», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова футболиста.

Горшков присоединился к «Зениту» летом 2024 года. Всего за команду из Санкт-Петербурга он провел 16 матчей.