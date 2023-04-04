Маслов: «Команды стали действовать против нас по-другому»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал вылет от «Урала» (1:1; 1:2) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

- Не получалось выйти из обороны в атаку. «Урал» нас прессинговал, проигрывали подбор. Вязкая игра в первом тайме. Отсутствующие? И без них мы должны играть. Соболев фактурный нападающий, он может помочь.

Не было еще никакого разговора с Абаскалем. Возможно, решили сделать это позднее, чтобы не идти по горячим следам.

- Почему «Спартак» изменился после сборов?

- Не совсем так. Команды стали действовать по-другому против нас. Стиль изменился, но когда ты не выигрываешь – это неприятно, – приводит слова Маслова корреспондент «СЭ».

В полуфинале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем одной из пар «Динамо» - «Акрон»/«Краснодар» - «Ростов». Красно-белые являются действующим обладателем трофея Кубка России.